Rui Vitoria: "Çok yetenekliler" – Fotomaç – 07 Ağustos 2018
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    : "Çok yetenekliler"

    <a href="/index/rui-vitoria?id=5dd8a734-c805-479e-9a55-c911c32608ab" class="" rel="tag">Rui Vitoria</a>: "Çok yetenekliler"
    'nın hocası , dün düzenlediği basın toplantısında maça iyi hazırlandıklarını ve mutlak galibiyet için sahaya çıkacaklarını söyledi. 'nin oyun planı üzerine çalıştıklarını dile getiren Portekizli hoca, "Kanatları çok ofansif. Kararlı ve azizmli bir oyun tarzına sahipler. Kaliteli bir takıma karşı oynayacağız. Çok yetenekli bir takım. Aynı zamanda sezon öncesi iyi bir hazırlık kampı geçirdiler" diye konuştu.
    1. 7.8.2018
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