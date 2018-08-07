Phillip Cocu'dan Benfica yorumu: "Korku değil, saygı!"
F.Bahçe’nin Hollandalı teknik patronu, “Avrupa’da büyük-küçük takım yoktur Rakibe saygı gösteriyoruz ama bu saygının adı korku değil” diye iddialı konuştu.
"Çok kaliteli bir takımla karşılaşacağız. Rakibimize kesinlikle saygı duyuyoruz. Herkese saygı duymalıyız. Ancak bu saygının adı kesinlikle korku değil. Korku ile saygıyı karıştırmamak gerekiyor. Kalitemize inanıyoruz ve son dakikaya kadar iyi bir sonuç almak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Yarın (bugün) sahada sadece savunma yapmayacağız. O zaman kendi hayatımızı zorlaştırmış oluruz. Muhakkak inisiyatif almamız gerekiyor. Ofansif olmayı da deneyeceğiz. Aynı zamanda savunma yaparken yaratıcı olmaya çalışacağız. İyi bir mücadele olacak. Mücadelemizi sonuna kadar sergileyeceğiz.
- 7.8.2018
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Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki
Toplam 18
Yorum
ibrahim nihat kahveci beşiktaş için zamanında takımda oynamış sıradan bir oyuncudan ibaretsin. beşiktaşlıyım diye gezme etrafta.
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Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki
Toplam 18
Yorum
Misafir Eşeğini dövemeyen semerini dövermiş. Nihat yerine asıl söylenmesi gereke, yalvar-yakar 3-buçuk milyon Euro verip getirene söylenmeli.
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Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki
Toplam 18
Yorum
yorumsuz foyaların çıkacak fiko ,beleşci fiko
Phillip Cocu'dan Benfica yorumu: "Korku değil, saygı!" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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