Teknik Direktörü, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön elemeturundamaçına hazır olduklarınıbelirterek, "Mücadelemizi sonuna kadar sergileyeceğiz.İkinci maçta kendi taraftarımızın önünde" dedi.Çok iyi bir sezon öncesi dönem geçirdiklerinibelirten Hollandalı hoca, sözlerini şöyle konuştu:"Çokkaliteli bir takımla karşılaşacağız. Rakibimizekesinlikle. Herkesesaygı duymalıyız. Ancak bu saygının adı kesinlikle. Korku ile saygıyı karıştırmamakgerekiyor. Kalitemize inanıyoruz ve son dakikayakadar iyi bir sonuç almak için mücadelemizisürdüreceğiz. Yarın (bugün) sahada sadecesavunma yapmayacağız. O zaman kendi hayatımızızorlaştırmış oluruz. Muhakkakalmamız gerekiyor. Ofansif olmayı da deneyeceğiz.Aynı zamanda savunma yaparken yaratıcıolmaya çalışacağız. İyi bir mücadele olacak.