Phillip Cocu'dan Benfica yorumu: "Korku değil, saygı!" – Fotomaç – 07 Ağustos 2018
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    'dan yorumu: "Korku değil, saygı!"

    Phillip Cocu'dan Benfica yorumu: "Korku değil, saygı!"

    F.Bahçe’nin Hollandalı teknik patronu, “Avrupa’da büyük-küçük takım yoktur Rakibe saygı gösteriyoruz ama bu saygının adı korku değil” diye iddialı konuştu.

    Teknik Direktörü Phillip Cocu, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica maçına hazır olduklarını belirterek, "Mücadelemizi sonuna kadar sergileyeceğiz. İkinci maçta kendi taraftarımızın önünde turu geçen taraf olmak istiyoruz" dedi. Çok iyi bir sezon öncesi dönem geçirdiklerini belirten Hollandalı hoca, sözlerini şöyle konuştu:

    "Çok kaliteli bir takımla karşılaşacağız. Rakibimize kesinlikle saygı duyuyoruz. Herkese saygı duymalıyız. Ancak bu saygının adı kesinlikle korku değil. Korku ile saygıyı karıştırmamak gerekiyor. Kalitemize inanıyoruz ve son dakikaya kadar iyi bir sonuç almak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Yarın (bugün) sahada sadece savunma yapmayacağız. O zaman kendi hayatımızı zorlaştırmış oluruz. Muhakkak inisiyatif almamız gerekiyor. Ofansif olmayı da deneyeceğiz. Aynı zamanda savunma yaparken yaratıcı olmaya çalışacağız. İyi bir mücadele olacak. Mücadelemizi sonuna kadar sergileyeceğiz.
    1. 7.8.2018
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