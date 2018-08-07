Phillip Cocu Ayew'i Benfica karşısında riske etmedi
Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew'in Benfica maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyordu. Caglilari maçında yaşadığı sakatlık sonrası idmanlarda yer almayan Andre Ayew'in durumu belli oldu. Gana'lı yıldız Benfica maçı kadrosunda yer almadı.
Takımla birlikte Lizbon'a götürülen Andre Ayew, Luz Stadı'ndaki son antrenmanda takımla çalışmıştı. Ancak Gana'lı yıldız Benfica maçı kadrosunda yer almadı. Hollandalı teknik adam Phillip Cocu'nun Ayew'i Kadıköy'deki rövanşa sakladığı ve ayak bileğindeki sakatlık sonrası yıldız oyuncuyu riske etmediği belirtildi.
COCU: "AYEW KADIKÖY'DEKİ MAÇI BEKLEMEK ZORUNDA"
Karşılaşma öncesi yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlauan ?Phillip Cocu, "Maça hazırız, her türlü durumumuz iyi şu anda. Ayew antrenmanını yaptı ama bazı sorunlar gördük. Herhangi bir risk almak, sakatlığının uzamasına neden olabilirdi. Kendisi de sahada olmak istiyordu ama ikinci maçı beklemesi gerekecek." ifadelerini kıllandı.
Fenerbahçe'nin Benfica maçı 11'i şu şekilde: Volkan, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Elif Elmas, Alper, Dirar, Valbuena, Giuliano.
Fenerbahçe'nin yedek kulübesi ise şu isimlerden oluşuyor: Kameni, Yiğithan, Şener, Ozan, Mehmet Ekici, Barış, Soldado
- 7.8.2018 20:58
- Güncelleme: 7.8.2018 21:10
-
Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık
Toplam 4
Yorum
GS64 tvlerde adamin iki lafindan biri ,,kulüplerimizde profesyonellerimiz eksik,, demesiydi. e noldu camiayi profesyonellestirdinmi bari?
-
Cüneyt Çakır: Sorumluluk benim!
Toplam 27
Yorum
:) Söylediğin ihtimallere göre pozisyonun devamında rodrigues de düşebilir o zaman da kırmızı yanlış olur. Teşekkürler iyi güldüm :)
-
Galatasaray lige iyi başlıyor
Toplam 2
Yorum
Cimbom Tabi iyi olucaz gomis giderse daha da iyi olucaz fb ali koç geldi diye havalanmasın bu sene yine ve yeniden ŞAMPİYON GS
Phillip Cocu Ayew'i Benfica karşısında riske etmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.