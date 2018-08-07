Phillip Cocu Ayew'i Benfica karşısında riske etmedi
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Ağustos 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    Ayew'i karşısında riske etmedi

    Phillip Cocu Ayew'i Benfica karşısında riske etmedi

    'nin yeni transferi 'in maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyordu. Caglilari maçında yaşadığı sakatlık sonrası idmanlarda yer almayan Andre Ayew'in durumu belli oldu. Gana'lı yıldız Benfica maçı kadrosunda yer almadı.

    Teknik Direktör , merakla beklenen 'le ilgili kararını verdi.

    Takımla birlikte Lizbon'a götürülen Andre Ayew, Luz Stadı'ndaki son antrenmanda takımla çalışmıştı. Ancak Gana'lı yıldız maçı kadrosunda yer almadı. Hollandalı teknik adam Phillip Cocu'nun Ayew'i Kadıköy'deki rövanşa sakladığı ve ayak bileğindeki sakatlık sonrası yıldız oyuncuyu riske etmediği belirtildi.

    COCU: "AYEW KADIKÖY'DEKİ MAÇI BEKLEMEK ZORUNDA"
    Karşılaşma öncesi yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlauan ?Phillip Cocu, "Maça hazırız, her türlü durumumuz iyi şu anda. Ayew antrenmanını yaptı ama bazı sorunlar gördük. Herhangi bir risk almak, sakatlığının uzamasına neden olabilirdi. Kendisi de sahada olmak istiyordu ama ikinci maçı beklemesi gerekecek." ifadelerini kıllandı.

    'nin Benfica maçı 11'i şu şekilde: Volkan, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, , Elif Elmas, Alper, Dirar, Valbuena, Giuliano.

    Fenerbahçe'nin yedek kulübesi ise şu isimlerden oluşuyor: Kameni, Yiğithan, Şener, Ozan, Mehmet Ekici, Barış, Soldado
    1. 7.8.2018 20:58
    2. Güncelleme: 7.8.2018 21:10
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Phillip Cocu Ayew'i Benfica karşısında riske etmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN