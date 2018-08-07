Jonas alınmadı – Fotomaç – 07 Ağustos 2018
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    alınmadı

    Jonas alınmadı
    'nın golcü oyuncusu , bugünkü maçın kadrosuna alınmadı. Arabistan'a transferi gündemde olan futbolcunun durumuyla ilgili konuşan Rui Vitoria, "Kadroda olmayacak. Beklenen kondisyon seviyesinde değil. Başka bir şey söylemek istemiyorum" dedi.
    1. 7.8.2018
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