İlk maç İstanbul’da – Fotomaç – 07 Ağustos 2018
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    İlk maç ’da

    İlk maç İstanbul’da
    Sarı-lacivertliler 'yı geçmesi halinde bir sonraki elemede PAOK-S.Moskova maçının galibi ile oynayacaktı. Bu turda ilk maçın nerede oynanacağı belli oldu. Buna göre F.Bahçe, Benfica engelini geçerse play-off turunda ilk sınavını 21-22 Ağustos'ta 'da verecek. Rövanşa ise 28-29 Ağustos'ta deplasmanda çıkacak. Diğer eşleşme S.Liege-Ajax ve Slavia Prag-Dinoma Kiev maçlarının kazananları olacak.
    1. 7.8.2018
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