Gözler Eljif Elmas'ta olacak
Fener’in parlayan yıldızı Eljif Elmas’ın Benfica önündeki performansı merak konusu. Dev kulüplerin temsilcileri bu gece onu izleyecek.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun cesur bir kararla 11'e yerleştirdiği ve orta sahanın liderliğini verdiği Eljif Elmas'ın bu geceki Benfica sınavında sahada olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Fenerbahçe formasıyla ilk kez bu kadar zorlu bir maça çıkacak olan Eljif'in göstereceği performans çok kritik öneme sahip.
ELJIF: BAŞARACAĞIZ
Birçok menajer ve kulüp temsilcisinin özel olarak 18 yaşındaki yıldızı izlemek için Luz Stadı'nda olacağı da gelen haberler arasında. Türk asıllı Makedon futbolcu, "Hepimiz bu maça odaklandık. İyi bir sonuçla Kadıköy'e dönmek istiyoruz. Bunu başaracağız" dedi..
- 7.8.2018 07:54
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Phillip Cocu: Benfica'dan korkmuyoruz
Toplam 2
Yorum
Bjkli Korkmayın tabi, korkunun ecele faydası yok. Formailte icabı gidin, yiyin golleri gelin..
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Feghouli sahada yoktu
Toplam 2
Yorum
Aslan Ne zaman vardiki?
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Kral Gomis’e bir haller oldu
Toplam 7
Yorum
Aslan Herkes penalti diyor ya Gomis 120dk sahada yoktu.Satin kovun gitsin ISTEMIYORUZ
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