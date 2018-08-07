Gözler Eljif Elmas'ta olacak
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    Gözler 'ta olacak

    Gözler Eljif Elmas'ta olacak

    Fener’in parlayan yıldızı ’ın önündeki performansı merak konusu. Dev kulüplerin temsilcileri bu gece onu izleyecek.

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun cesur bir kararla 11'e yerleştirdiği ve orta sahanın liderliğini verdiği 'ın bu geceki sınavında sahada olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Fenerbahçe formasıyla ilk kez bu kadar zorlu bir maça çıkacak olan Eljif'in göstereceği performans çok kritik öneme sahip.

    ELJIF: BAŞARACAĞIZ

    Birçok menajer ve kulüp temsilcisinin özel olarak 18 yaşındaki yıldızı izlemek için Luz Stadı'nda olacağı da gelen haberler arasında. Türk asıllı Makedon futbolcu, "Hepimiz bu maça odaklandık. İyi bir sonuçla 'e dönmek istiyoruz. Bunu başaracağız" dedi..

    1. 7.8.2018 07:54
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