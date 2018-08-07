Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile karşılaşıyor! – Fotomaç – 07 Ağustos 2018
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    Şampiyonlar Ligi'nde ile karşılaşıyor!

    Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile karşılaşıyor!

    3. ön eleme ilk maçında deplasmanda önüne çıkacak olan F.Bahçe, avantajlı skor arıyor. Ayew kafilede yer alırken, yedek kulübesinde şans bekleyecek

    , Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 'nın konuğu oluyor. Sarı-lacivertlilerde hedef Lizbon'dan avantajlı bir skorla dönüp, tur umudunu 'daki rövanşa taşımak. Cezalı Josef bugün yok, yerine sakatlığı geçen oynayacak. Sakatlıkları süren Aatıf ve İsmail'in yanı sıra yeni transferler Berke ile Ferdi kadroya alınmamışlardı.

    LUZ STADI FUL DOLU
    Sakatlığı sona ermesine rağmen maç ve idman eksiği olan , zorlu mücadelede yedek sırasında şans bekleyecek. Ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle idmanlara çıkamayan ancak kadroya dahil edilen Ayew'in durumu ise maç saatinde belli olacak. Ganalı yıldızın ilk 11 başlaması beklenmiyor. Luz Stadı bugün kapalı gişe. Benfica, 65 bin taraftarının desteğiyle sahaya çıkacak.

    BENFİCA TERS GELİYOR
    Daha önce 5 kez eşleştiği Portekiz takımlarıyla 10 maç yapan F.Bahçe, 5'er galibiyet ve yenilgi aldı. Benfica, eleme turlarında 4 kez Türk ekipleriyle karşılaştı ve hepsinde turladı. Portekiz ekibi, 2 kez F.Bahçe'yi, 1'er kez ve Altay'ı eledi.

    3 KEZ 5-0 KAZANDI
    Sarı-lacivertliler, Avrupa'daki en farklı galibiyetlerini Azerbaycan'ın Turan, Faroe Adaları'nın B36 Torshavn ve Macaristan'ın MTK Budapeşte takımına karşı 5-0'lık skorlarla elde etti.

    7-0 VE 7-1 YENİLDİ
    Kanarya, Avrupa'da en farklı yenilgisini Şampiyon Kulüpler'de Benfica karşısında 7-0'lık skorla yaşarken, Sigma Olomouc karşısında aldığı 7-1'lik ağır mağlubiyet de hafızalarda yer edindi...

    DEVLER LİGİ'NE HASRET BIRAKTI
    Fenerbahçe, 9 sezondur Avrupa'nın bir numaralı kupasına katılma hakkı elde edemiyor. En son Devler Ligi'ne 2008-09'da katılan Kanarya, daha önce 6 kez yer aldığı organizasyonda 40 maçta 11 galibiyet elde etti. İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi karnesi:



    BİR KEZ YARILADI
    Avrupa'daki en büyük başarısını Avrupa Ligi'nde yarı final oynayarak elde eden Kanarya, Şampiyonlar Ligi ve Kupa Galipleri Kupası'nda ise birer kez çeyrek finalde mücadele etti.

    LİZBON'DA YOĞUN İLGİ
    4 saat 15 dakika süren uçak yolculuğun ardından Lizbon'a varan Fenerbahçeli futbolculara burada yoğun ilgi gösterildi.

    DEPLASMANDA YÜKSELİŞ
    Fenerbahçe, Avrupa'da son 8 yılda dış saha performasını artırdı. 28 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik alırken, 10 kez de sahadan mağlup ayrıldı. Deplasmanda 114 gol atıp 206 gol yiyen Kanarya'nın Avrupa'daki dış saha karnesi şöyle:



    ALEX'TEN 15 GOL
    Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu Alex de Souza. Sambacı, 61 maçta 15 kez fileleri sarstı. En fazla forma giyen isim ise 86 karşılaşma ile kaptan .

    KOÇ: DUA EDİN
    Kafilede yer alan , 'nda futbolseverlere, "Dualarınızı eksin etmeyin" dedi.

    1. 7.8.2018
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