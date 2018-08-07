Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile karşılaşıyor!
3. ön eleme ilk maçında deplasmanda Benfica önüne çıkacak olan F.Bahçe, avantajlı skor arıyor. Ayew kafilede yer alırken, Soldado yedek kulübesinde şans bekleyecek
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Benfica'nın konuğu oluyor. Sarı-lacivertlilerde hedef Lizbon'dan avantajlı bir skorla dönüp, tur umudunu İstanbul'daki rövanşa taşımak. Cezalı Josef bugün yok, yerine sakatlığı geçen Mehmet Topal oynayacak. Sakatlıkları süren Aatıf ve İsmail'in yanı sıra yeni transferler Berke ile Ferdi kadroya alınmamışlardı.
LUZ STADI FUL DOLU
Sakatlığı sona ermesine rağmen maç ve idman eksiği olan Soldado, zorlu mücadelede yedek sırasında şans bekleyecek. Ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle idmanlara çıkamayan ancak kadroya dahil edilen Ayew'in durumu ise maç saatinde belli olacak. Ganalı yıldızın ilk 11 başlaması beklenmiyor. Luz Stadı bugün kapalı gişe. Benfica, 65 bin taraftarının desteğiyle sahaya çıkacak.
BENFİCA TERS GELİYOR
Daha önce 5 kez eşleştiği Portekiz takımlarıyla 10 maç yapan F.Bahçe, 5'er galibiyet ve yenilgi aldı. Benfica, eleme turlarında 4 kez Türk ekipleriyle karşılaştı ve hepsinde turladı. Portekiz ekibi, 2 kez F.Bahçe'yi, 1'er kez Trabzon ve Altay'ı eledi.
3 KEZ 5-0 KAZANDI
Sarı-lacivertliler, Avrupa'daki en farklı galibiyetlerini Azerbaycan'ın Turan, Faroe Adaları'nın B36 Torshavn ve Macaristan'ın MTK Budapeşte takımına karşı 5-0'lık skorlarla elde etti.
7-0 VE 7-1 YENİLDİ
Kanarya, Avrupa'da en farklı yenilgisini Şampiyon Kulüpler'de Benfica karşısında 7-0'lık skorla yaşarken, Sigma Olomouc karşısında aldığı 7-1'lik ağır mağlubiyet de hafızalarda yer edindi...
DEVLER LİGİ'NE HASRET BIRAKTI
Fenerbahçe, 9 sezondur Avrupa'nın bir numaralı kupasına katılma hakkı elde edemiyor. En son Devler Ligi'ne 2008-09'da katılan Kanarya, daha önce 6 kez yer aldığı organizasyonda 40 maçta 11 galibiyet elde etti. İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi karnesi:
BİR KEZ YARILADI
Avrupa'daki en büyük başarısını Avrupa Ligi'nde yarı final oynayarak elde eden Kanarya, Şampiyonlar Ligi ve Kupa Galipleri Kupası'nda ise birer kez çeyrek finalde mücadele etti.
LİZBON'DA YOĞUN İLGİ
4 saat 15 dakika süren uçak yolculuğun ardından Lizbon'a varan Fenerbahçeli futbolculara burada yoğun ilgi gösterildi.
DEPLASMANDA YÜKSELİŞ
Fenerbahçe, Avrupa'da son 8 yılda dış saha performasını artırdı. 28 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik alırken, 10 kez de sahadan mağlup ayrıldı. Deplasmanda 114 gol atıp 206 gol yiyen Kanarya'nın Avrupa'daki dış saha karnesi şöyle:
ALEX'TEN 15 GOL
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu Alex de Souza. Sambacı, 61 maçta 15 kez fileleri sarstı. En fazla forma giyen isim ise 86 karşılaşma ile kaptan Volkan Demirel.
KOÇ: DUA EDİN
Kafilede yer alan Ali Koç, Atatürk Havalimanı'nda futbolseverlere, "Dualarınızı eksin etmeyin" dedi.
- 7.8.2018
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Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki
Toplam 18
Yorum
ibrahim nihat kahveci beşiktaş için zamanında takımda oynamış sıradan bir oyuncudan ibaretsin. beşiktaşlıyım diye gezme etrafta.
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Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki
Toplam 18
Yorum
Misafir Eşeğini dövemeyen semerini dövermiş. Nihat yerine asıl söylenmesi gereke, yalvar-yakar 3-buçuk milyon Euro verip getirene söylenmeli.
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Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki
Toplam 18
Yorum
yorumsuz foyaların çıkacak fiko ,beleşci fiko
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile karşılaşıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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