Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Benfica'nın konuğu oluyor. Sarı-lacivertlilerde hedef Lizbon'dan avantajlı bir skorla dönüp, tur umudunu İstanbul'daki rövanşa taşımak. Cezalı Josef bugün yok, yerine sakatlığı geçen Mehmet Topal oynayacak. Sakatlıkları süren Aatıf ve İsmail'in yanı sıra yeni transferler Berke ile Ferdi kadroya alınmamışlardı.



LUZ STADI FUL DOLU

Sakatlığı sona ermesine rağmen maç ve idman eksiği olan Soldado, zorlu mücadelede yedek sırasında şans bekleyecek. Ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle idmanlara çıkamayan ancak kadroya dahil edilen Ayew'in durumu ise maç saatinde belli olacak. Ganalı yıldızın ilk 11 başlaması beklenmiyor. Luz Stadı bugün kapalı gişe. Benfica, 65 bin taraftarının desteğiyle sahaya çıkacak.



BENFİCA TERS GELİYOR

Daha önce 5 kez eşleştiği Portekiz takımlarıyla 10 maç yapan F.Bahçe, 5'er galibiyet ve yenilgi aldı. Benfica, eleme turlarında 4 kez Türk ekipleriyle karşılaştı ve hepsinde turladı. Portekiz ekibi, 2 kez F.Bahçe'yi, 1'er kez Trabzon ve Altay'ı eledi.



3 KEZ 5-0 KAZANDI

Sarı-lacivertliler, Avrupa'daki en farklı galibiyetlerini Azerbaycan'ın Turan, Faroe Adaları'nın B36 Torshavn ve Macaristan'ın MTK Budapeşte takımına karşı 5-0'lık skorlarla elde etti.



7-0 VE 7-1 YENİLDİ

Kanarya, Avrupa'da en farklı yenilgisini Şampiyon Kulüpler'de Benfica karşısında 7-0'lık skorla yaşarken, Sigma Olomouc karşısında aldığı 7-1'lik ağır mağlubiyet de hafızalarda yer edindi...



DEVLER LİGİ'NE HASRET BIRAKTI

Fenerbahçe, 9 sezondur Avrupa'nın bir numaralı kupasına katılma hakkı elde edemiyor. En son Devler Ligi'ne 2008-09'da katılan Kanarya, daha önce 6 kez yer aldığı organizasyonda 40 maçta 11 galibiyet elde etti. İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi karnesi:







BİR KEZ YARILADI

Avrupa'daki en büyük başarısını Avrupa Ligi'nde yarı final oynayarak elde eden Kanarya, Şampiyonlar Ligi ve Kupa Galipleri Kupası'nda ise birer kez çeyrek finalde mücadele etti.



LİZBON'DA YOĞUN İLGİ

4 saat 15 dakika süren uçak yolculuğun ardından Lizbon'a varan Fenerbahçeli futbolculara burada yoğun ilgi gösterildi.



DEPLASMANDA YÜKSELİŞ

Fenerbahçe, Avrupa'da son 8 yılda dış saha performasını artırdı. 28 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik alırken, 10 kez de sahadan mağlup ayrıldı. Deplasmanda 114 gol atıp 206 gol yiyen Kanarya'nın Avrupa'daki dış saha karnesi şöyle:







ALEX'TEN 15 GOL

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu Alex de Souza. Sambacı, 61 maçta 15 kez fileleri sarstı. En fazla forma giyen isim ise 86 karşılaşma ile kaptan Volkan Demirel.



KOÇ: DUA EDİN

Kafilede yer alan Ali Koç, Atatürk Havalimanı'nda futbolseverlere, "Dualarınızı eksin etmeyin" dedi.