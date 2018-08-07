Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Benfica karşısında takımını sahaya 4-3-3 dizilişiyle sürdü.

Kalede Volkan Demirel yer alırken, geri dörtlüde Isla, Neustaedter, Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım, orta sahada Mehmet Topal, Eljif Elmas, Dirar, önlerinde ise Giuliano, Valbuena ve Alper Potuk 3'lüsü görev aldı.

Sarı-lacivertli ekibin yeni transferlerinden Ganalı futbolcu Andre Ayew, sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmedi.

Fenerbahçe'de Brezilyalı oyuncu Josef de Souza kart cezası, Aatıf Chahechouhe ve İsmail Köybaşı ise sakatlıkları bulunduğu için kadroda yer almadı.

Sarı-lacivertlilerde Kameni, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Şener Özbayraklı, Barış Alıcı, Yiğithan Güveli ve Soldado, yedek kulübesinde şans bekledi.

BENFİCALI TARAFTARLARDAN BÜYÜK İLGİ

Fenerbahçe'ye ayrılan 3 bin 200 biletten yaklaşık 100'ü satılırken, geri kalan biletler Benfica Kulübüne devredildi.

Ev sahibi takımın taraftarları, stadı doldurdu.

Karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.