Benfica-Fenerbahçe maçından notlar – Fotomaç – 07 Ağustos 2018
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    - maçından notlar

    <a href="/index/benfica?id=52cad96e-e3e7-4ffe-a53a-3b5a14abff86" class="" rel="tag">Benfica</a>-<a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> maçından notlar

    Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Portekiz temsilcisi ile karşılaşan 'de yeni , sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

    Teknik Direktörü Phillip Cocu, karşısında takımını sahaya 4-3-3 dizilişiyle sürdü.

    Kalede yer alırken, geri dörtlüde Isla, Neustaedter, Skrtel ve , orta sahada , Eljif Elmas, Dirar, önlerinde ise Giuliano, Valbuena ve 3'lüsü görev aldı.

    Sarı-lacivertli ekibin yeni transferlerinden Ganalı futbolcu , sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmedi.

    'de Brezilyalı oyuncu Josef de Souza kart cezası, Aatıf Chahechouhe ve ise sakatlıkları bulunduğu için kadroda yer almadı.

    Sarı-lacivertlilerde Kameni, , , Şener Özbayraklı, Barış Alıcı, Yiğithan Güveli ve Soldado, yedek kulübesinde şans bekledi.

    BENFİCALI TARAFTARLARDAN BÜYÜK İLGİ
    Fenerbahçe'ye ayrılan 3 bin 200 biletten yaklaşık 100'ü satılırken, geri kalan biletler Kulübüne devredildi.

    Ev sahibi takımın taraftarları, stadı doldurdu.

    Karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.

    1. 7.8.2018 22:24
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