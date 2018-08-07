Benfica-Fenerbahçe maçından notlar
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Portekiz temsilcisi Benfica ile karşılaşan Fenerbahçe'de yeni transfer Andre Ayew, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Benfica karşısında takımını sahaya 4-3-3 dizilişiyle sürdü.
Kalede Volkan Demirel yer alırken, geri dörtlüde Isla, Neustaedter, Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım, orta sahada Mehmet Topal, Eljif Elmas, Dirar, önlerinde ise Giuliano, Valbuena ve Alper Potuk 3'lüsü görev aldı.
Sarı-lacivertli ekibin yeni transferlerinden Ganalı futbolcu Andre Ayew, sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmedi.
Fenerbahçe'de Brezilyalı oyuncu Josef de Souza kart cezası, Aatıf Chahechouhe ve İsmail Köybaşı ise sakatlıkları bulunduğu için kadroda yer almadı.
Sarı-lacivertlilerde Kameni, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Şener Özbayraklı, Barış Alıcı, Yiğithan Güveli ve Soldado, yedek kulübesinde şans bekledi.
BENFİCALI TARAFTARLARDAN BÜYÜK İLGİ
Fenerbahçe'ye ayrılan 3 bin 200 biletten yaklaşık 100'ü satılırken, geri kalan biletler Benfica Kulübüne devredildi.
Ev sahibi takımın taraftarları, stadı doldurdu.
Karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.
- 7.8.2018 22:24
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Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık
Toplam 4
Yorum
GS64 tvlerde adamin iki lafindan biri ,,kulüplerimizde profesyonellerimiz eksik,, demesiydi. e noldu camiayi profesyonellestirdinmi bari?
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Cüneyt Çakır: Sorumluluk benim!
Toplam 27
Yorum
:) Söylediğin ihtimallere göre pozisyonun devamında rodrigues de düşebilir o zaman da kırmızı yanlış olur. Teşekkürler iyi güldüm :)
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Galatasaray lige iyi başlıyor
Toplam 2
Yorum
Cimbom Tabi iyi olucaz gomis giderse daha da iyi olucaz fb ali koç geldi diye havalanmasın bu sene yine ve yeniden ŞAMPİYON GS
Benfica-Fenerbahçe maçından notlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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