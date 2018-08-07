Ali Koç'tan Lizbon Büyükelçisi'ne ziyaret
Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda deplasmanda Portekiz temsilcisi Benfica ile yapacağı karşılaşma için Portekiz'de bulunan sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Mehmet Hasan Göğüş'ü ziyaret etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerimiz, Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Mehmet Hasan Göğüş'ü resmi konutunda ziyaret etti. Büyükelçi Göğüş ve Büyükelçilik Müsteşarı Zeynep Kaleli, başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimizle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Elçilik ve kent hakkında bilgiler veren Göğüş, Fenerbahçe'mize de Benfica karşısında şans diledi." ifadelerine yer verildi.
- 7.8.2018 18:43
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Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık
Toplam 4
Yorum
GS64 tvlerde adamin iki lafindan biri ,,kulüplerimizde profesyonellerimiz eksik,, demesiydi. e noldu camiayi profesyonellestirdinmi bari?
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Cüneyt Çakır: Sorumluluk benim!
Toplam 27
Yorum
:) Söylediğin ihtimallere göre pozisyonun devamında rodrigues de düşebilir o zaman da kırmızı yanlış olur. Teşekkürler iyi güldüm :)
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Galatasaray lige iyi başlıyor
Toplam 2
Yorum
Cimbom Tabi iyi olucaz gomis giderse daha da iyi olucaz fb ali koç geldi diye havalanmasın bu sene yine ve yeniden ŞAMPİYON GS
Ali Koç'tan Lizbon Büyükelçisi'ne ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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