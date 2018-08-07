Ali Koç'tan Lizbon Büyükelçisi'ne ziyaret – Fotomaç – 07 Ağustos 2018
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    'tan Lizbon Büyükelçisi'ne ziyaret

    Ali Koç'tan Lizbon Büyükelçisi'ne ziyaret

    'nin, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda deplasmanda Portekiz temsilcisi ile yapacağı karşılaşma için Portekiz'de bulunan sarı-lacivertli kulübün başkanı , 'nin Lizbon Büyükelçisi Mehmet Hasan Göğüş'ü ziyaret etti.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimiz, 'nin Lizbon Büyükelçisi Mehmet Hasan Göğüş'ü resmi konutunda ziyaret etti. Büyükelçi Göğüş ve Büyükelçilik Müsteşarı Zeynep Kaleli, başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimizle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Elçilik ve kent hakkında bilgiler veren Göğüş, 'mize de karşısında şans diledi." ifadelerine yer verildi.


    1. 7.8.2018 18:43
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