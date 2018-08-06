‘Saha’ kurası – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    ‘Saha’ kurası

    ‘Saha’ kurası
    eğer 'yı elerse, play-off turunda PAOK-Spartak eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları 21-22, rövanşları ise 28-29 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Bugün saat 13.00'te 'nin Nyon kentinde çekilecek kurada, ilk maçların hangi takımların sahasında oynanacağı belli olacak.
    1. 6.8.2018
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