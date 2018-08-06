Lizbon’a yolculuk bugün – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    ’a yolculuk bugün

    <a href="/index/lizbon?id=af19213f-1242-4edf-b6d6-bb5ace234e56" class="" rel="tag">Lizbon</a>’a yolculuk bugün
    maçının 'daki hazırlıklarını tamamlayan , bu sabah saat 09.00'da 'a hareket edecek. Teknik direktör Phillip Cocu ile futbolculardan Giuliano, 20.30'da basın toplantısı düzenleyecek. , karşılaşma öncesi son antrenmanını ise 21.00'de maçın oynanacağı Luz Stadı'nda yapacak. Dönüş çarşamba günü.
    1. 6.8.2018
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