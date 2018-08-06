L’Equipe’le dalga geçti! – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    L’Equipe’le dalga geçti!

    L’Equipe’le dalga geçti!
    Fransız L'Equipe gazetesi, 'nin 'yı satılık listesine koyduğunu ve transfer teklifi beklediğini yazdı. Valbuena bu iddiayı ti'ye aldı! Twitter'dan söz konusu haberi paylaşan 33 yaşındaki yıldız futbolcu, "'da mı yoksa 'da mı?"' cevabını verdi.
    1. 6.8.2018
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