İyi ve kötü! – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    İyi ve kötü!

    İyi ve kötü!

    cezalı olduğu için ’ya karşı yok; Topal iyileşti ve yerini doldurdu. Ayew ise üzdü. Sakatlığı süren yıldızın maça yetişmesi zor görünüyor.

    Yarın Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda ile karşılaşacak olan 'ye sakatlardan bir iyi, bir de kötü haber geldi... Adalesindeki ağrı nedeniyle cuma günü yapılan idmanda sadece düz koşu yapan , dün takımla birlikte çalıştı. Tecrübeli futbolcu, de Souza'nın cezası nedeniyle oynamayacağı zorlu karşılaşmada büyük ihtimalle ilk 11'deki yerini alacak. Yeni transfer Andre Ayew'den gelen haberler ise üzdü.

    SOLDADO YEDEK
    Cagliari maçında ayak bileğinden sakatlanan hücum oyuncusu dün de antrenmana çıkamadı. Tedavisi süren Ayew'in Lizbon'a götürülüp götürülmeyeceği belli değil; götürülse bile Cocu riske eder mi, orası da belirsiz... Cocu, parmağındaki kırık tam iyileşmese de idmanlara çıkan 'yu maç kadrosuna dahil edecek. Ancak Hollandalı çalıştırıcı, antrenman eksiği olan İspanyol golcüyü ilk 11 için düşünmüyor. Cocu, Alper-Giuliano'lu bir hücum hattı düşünüyor.

    TAKTİK ÇALIŞTI
    F.Bahçe bir gün iznin ardından Benfica maçının hazırlıklarına dün devam etti. Topal, ağırlıklı geçen çalışmanın tamamında yer aldı.
    1. 6.8.2018
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