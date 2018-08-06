İyi ve kötü!
Josef cezalı olduğu için Benfica’ya karşı yok; Topal iyileşti ve yerini doldurdu. Ayew ise üzdü. Sakatlığı süren Ganalı yıldızın maça yetişmesi zor görünüyor.
SOLDADO YEDEK
Cagliari maçında ayak bileğinden sakatlanan Ganalı hücum oyuncusu dün de antrenmana çıkamadı. Tedavisi süren Ayew'in Lizbon'a götürülüp götürülmeyeceği belli değil; götürülse bile Cocu riske eder mi, orası da belirsiz... Cocu, parmağındaki kırık tam iyileşmese de idmanlara çıkan Soldado'yu maç kadrosuna dahil edecek. Ancak Hollandalı çalıştırıcı, antrenman eksiği olan İspanyol golcüyü ilk 11 için düşünmüyor. Cocu, Alper-Giuliano'lu bir hücum hattı düşünüyor.
TAKTİK ÇALIŞTI
F.Bahçe bir gün iznin ardından Benfica maçının hazırlıklarına dün devam etti. Topal, taktik ağırlıklı geçen çalışmanın tamamında yer aldı.
- 6.8.2018
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Fenerbahçe’ye Belaruslu hakem
Toplam 1
Yorum
Tufan İnşallah BATE Borisov taraftarı değildir :))
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Durumu netleşecek
Toplam 1
Yorum
Ahmet Güneş Başakşehir maçında uğurcan oynamalı.
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Ünal Karaman: "1. hafta hazır değilseniz cezayı keserler”
Toplam 3
Yorum
hakan dün maçtaydım.Sosanın bu takımda yeri yok ona yer açmak için Abdülkadire yazık oluyor.Kenarda kayboldu.Bence Hugo da gitmeli.Gençlere yazık
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