Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu!
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvaları UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı.
"Şampiyonlar rotası" ve "Lig rotası" şeklinde iki ayrı bölüme ayrılan UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekiminde, Lig rotasında yer alan eşleşmeler, Rusya ile Ukrayna takımlarının birbiriyle oynamama kuralı nedeniyle netleşti. Buna göre play-off turunda, 3. ön elemede seribaşı olan Benfica-Fenerbahçe eşleşmesinin galibi, PAOK-Spartak Moskova eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Slavia Prag-Dinamo Kiev ile Standard Liege-Ajax karşılaşmalarını üstün tamamlayanlar da gruplara kalabilmek için karşı karşıya gelecek.
TUR GEÇİLİRSE İLK MAÇ KADIKÖY'DE!
Fenerbahçe, Benfica engelini geçerse play-off turunda ilk maçı PAOK-Spartak Moskova eşleşmesinin kazananıyla Kadıköy'de oynayacak.
Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları 21-22, rövanşları ise 28-29 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
- 6.8.2018 13:17
- Güncelleme: 6.8.2018 13:21
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Beşiktaş Beiranvand transferinde sona yaklaştı!
Toplam 4
Yorum
1 numara iyi adam ucuza gelir
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Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki
Toplam 6
Yorum
yorum bjk ye senden daha çok hizmet vermiş eski futbolcular var herkesi yardımcılık görevine getiremezler hem şenol hoca da karar veriyor
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Cyle Larin rekor kırar
Toplam 3
Yorum
serdr amatör takıma 3 gol attı diye larinden lewandoski yarattınız 1 haftada avrupa liğine ve Türkiye liğine az kaldı göreceğiz larini
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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