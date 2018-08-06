Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu!
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu!

    <a href="/index/fenerbahce?id=65439000-410e-4c14-94da-0622ac043911" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu!

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvaları Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi, 'nin Nyon kentinde yapıldı.

    "Şampiyonlar rotası" ve "Lig rotası" şeklinde iki ayrı bölüme ayrılan Şampiyonlar Ligi kura çekiminde, Lig rotasında yer alan eşleşmeler, ile takımlarının birbiriyle oynamama kuralı nedeniyle netleşti. Buna göre play-off turunda, 3. ön elemede seribaşı olan Benfica- eşleşmesinin galibi, PAOK-Spartak eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Slavia Prag-Dinamo Kiev ile Standard Liege-Ajax karşılaşmalarını üstün tamamlayanlar da gruplara kalabilmek için karşı karşıya gelecek.

    TUR GEÇİLİRSE İLK MAÇ KADIKÖY'DE!

    , Benfica engelini geçerse play-off turunda ilk maçı PAOK-Spartak eşleşmesinin kazananıyla Kadıköy'de oynayacak.

    Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları 21-22, rövanşları ise 28-29 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

    1. 6.8.2018 13:17
    2. Güncelleme: 6.8.2018 13:21
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