Fener elerse Vitoria gider – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Fener elerse Vitoria gider

    Fener elerse Vitoria gider
    Pek yüksek sesle konuşulmuyor ama Teknik Direktörü 'nın üzerinde maçı öncesi çok büyük bir baskı var. Ora Bolas'tan Bruno Andrade, Benfica'nın Fenerbahçe'ye elenmesi durumunda, yönetimin 48 yaşındaki çalıştırıcının görevine son vereceğini iddia etti.
    1. 6.8.2018
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