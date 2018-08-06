Edwin Koeman’ın geliş sırrı ‘4-2-3-1’ – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    ’ın geliş sırrı ‘4-2-3-1’

    Edwin Koeman’ın geliş sırrı ‘4-2-3-1’
    Phillip ?Cocu'nun yeni yardımcısı Erwin Koeman, tam bir 4-2- 3-1 ustası. Chris van der Weerden'i gölgede bırakıp 'de Cocu'nun birinci yardımcısı konumuna yerleşen Hollandalı antrenör, kardeşi Ronald Koeman'ın Everton'da başarılı olduğu bu dizilişin akıl hocası olarak biliniyor. , Fenerbahçe'de de zaman zaman uygulamaya konacak 4-2-3-1 dizilişinin incelikleri hakkında Cocu ile fikirlerini paylaşıyor. Cocu'nun Fenerbahçe'de yerleştirmeye çalıştığı sistem ise 4-3-3.
    1. 6.8.2018
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