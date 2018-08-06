Çocukluk hayalim gerçek oldu – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Çocukluk hayalim gerçek oldu

    Çocukluk hayalim gerçek oldu

    Sarı-lacivertli ekibin 22 yaşındaki yeni pasörü, “Hayalini kurduğum bu kulübün formasını giyecek olmak, heyecan ve gurur anlamına geliyor” dedi

    FENERBAHÇE'NİN, Seramiksan'dan transfer ettiği Sıla Çalışkan duygularını sarı-lacivertli kulübün dergisine anlattı. Fenerbahçeli olduğu için gurur duyduğunu ifade eden 22 yaşındaki oyuncu, "Bu anlamda çocukluk hayalimi gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hayalini kurduğum bu kulübün formasını giyecek olmak, heyecan ve gurur anlamına geliyor. Böylesine büyük bir camiada olmak çok değerli. Kelimelerle ifade etmesi zor, tarifsiz bir mutluluk yaşıyorum" diye konuştu. Zorlu bir ligin kendilerini beklediğini aktaran genç pasör, "'nin hak ettiği, her zaman şampiyonluktur. Biz, bütün kupalara talibiz. Çalışmalarımızı, hazırlıklarımız buna göre yapacağız. Başarılarla, kupalarla dolu bir sezon geçirmek ve bu arma altında zaferler yaşamak istiyorum. Bu sorumluluğun ve bu formanın ne anlam ifade ettiğini bilerek buraya geldim. Tabii bu yetmez, hazır olmak için çok çalışmam gerekiyor" ifadelerini kullandı.
    1. 6.8.2018
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