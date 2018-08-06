Cocu forvetsiz kazanamıyor! – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Cocu forvetsiz kazanamıyor!

    Cocu forvetsiz kazanamıyor!
    Kanarya yarın karşısına büyük ihtimalli forvetsiz bir ilk 11'le çıkacak. 'nun başına geçen sezon da 'nin başındayken benzer bir durum gelmişti. Hollandalı teknik adam, Luuk De Jong'un sakatlanmasından sonra yedek forveti Lammers'in performansından memnun kalmamış ve ADO Den Haag maçında Bergwijn, Groningen maçında ise Lozano'yu santrfor olarak sahaya sürmüştü. PSV iki maçı da (3-3, 0-0) kazanamadı.
    1. 6.8.2018
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