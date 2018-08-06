Cenk Tosun’un yanına gidecek – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    ’un yanına gidecek

    Cenk Tosun’un yanına gidecek

    Everton'ın ? ile anılan 'den ile ilgilendiği öne sürüldü.

    Everton'ın ? ile anılan 'den ile ilgilendiği öne sürüldü. Everton Menajeri Marco Silva'nın bu transferi özellikle istediği ifade edildi. 'u merkez santrafor olarak ana rolde düşündüğü yazılan Portekizli menajerin, performans dalgalanmalarına karşı Cezayirli forveti de almak istediği kaydedildi.

    1. 6.8.2018
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