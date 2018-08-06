Cenk Tosun’un yanına gidecek
Everton'ın ?Fenerbahçe ile anılan Leicester City'den İslam Slimani ile ilgilendiği öne sürüldü.
Everton'ın ?Fenerbahçe ile anılan Leicester City'den İslam Slimani ile ilgilendiği öne sürüldü. Everton Menajeri Marco Silva'nın bu transferi özellikle istediği ifade edildi. Cenk Tosun'u merkez santrafor olarak ana rolde düşündüğü yazılan Portekizli menajerin, performans dalgalanmalarına karşı Cezayirli forveti de almak istediği kaydedildi.
- 6.8.2018
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hakan dün maçtaydım.Sosanın bu takımda yeri yok ona yer açmak için Abdülkadire yazık oluyor.Kenarda kayboldu.Bence Hugo da gitmeli.Gençlere yazık
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