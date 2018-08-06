Everton'ın ?Fenerbahçe ile anılan Leicester City'den İslam Slimani ile ilgilendiği öne sürüldü. Everton Menajeri Marco Silva'nın bu transferi özellikle istediği ifade edildi. Cenk Tosun'u merkez santrafor olarak ana rolde düşündüğü yazılan Portekizli menajerin, performans dalgalanmalarına karşı Cezayirli forveti de almak istediği kaydedildi.