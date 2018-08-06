Benfica'da Jonas Fenerbahçe maçının kadrosuna alınmadı!
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    'da maçının kadrosuna alınmadı!

    Benfica'da Jonas Fenerbahçe maçının kadrosuna alınmadı!

    Geçen sezon 'nın en golcü ismi olan , maçının kadrosuna alınmadı

    'dan Suudi Arabistan'a transfer olması beklenen yıldız oyuncu , maçının kadrosuna alınmadı.



    Jonas geçtiğimiz sezon Benfica'da 41 resmi maçta 37 gol atmıştı.

    1. 6.8.2018 15:28
    2. Güncelleme: 6.8.2018 15:47
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