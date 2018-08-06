Benfica'da Jonas Fenerbahçe maçının kadrosuna alınmadı!
Geçen sezon Benfica'nın en golcü ismi olan Jonas, Fenerbahçe maçının kadrosuna alınmadı
Benfica'dan Suudi Arabistan'a transfer olması beklenen yıldız oyuncu Jonas, Fenerbahçe maçının kadrosuna alınmadı.
Jonas geçtiğimiz sezon Benfica'da 41 resmi maçta 37 gol atmıştı.
- 6.8.2018 15:28
- Güncelleme: 6.8.2018 15:47
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Alkışlar Umut Nayir’e
Toplam 4
Yorum
bjk advers Bu davranışını taktirle karşılıyorum senin gibi bir insanında çok başarılı olacağını düşünüyorum . Aferin Oğlum böyle insan ol işte !
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Edwin Koeman’ın geliş sırrı ‘4-2-3-1’
Toplam 2
Yorum
SİSTEM MİSTEM HİÇ BİR FENERLİ VDEMİELE GÜVENMİYOR.
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu!
Toplam 2
Yorum
AYCUT 2018 DE VOLKANLA GELEN GEÇ DEVAM EDER.
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