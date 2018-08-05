Tur dengede – Fotomaç – 05 Ağustos 2018
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    05 Ağustos 2018, Pazar
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    Tur dengede

    Tur dengede
    F.BAHÇE'NİN eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın yardımcısı Pedro Ribeiro, 'yı uyardı. Portekizli çalıştırıcı Ribeiro, "F.Bahçe çok tecrübeli bir takım. Isla, Skrtel, Josef, ve Volkan gibi kendilerini kanıtlamış, kaliteli oyuncular var. Ayrıca F.Bahçe'nin hücumdaki en tehlikeli oyuncuları Andre Ayew ile Giuliano olacaktır. Turu dengede görüyorum" ifadelerini kullandı.
    1. 5.8.2018
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