Poulsen’in keyfi kaçtı – Fotomaç – 05 Ağustos 2018
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    05 Ağustos 2018, Pazar
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    Poulsen’in keyfi kaçtı

    Poulsen’in keyfi kaçtı
    FENERBAHÇE ile ismi anılan 'in santrforu Yussuf Poulsen'in ayarı bozuldu. 24 yaşındaki Tanzanya asıllı Danimarkalı oyuncu, 'in Hacken ile deplasmanda yaptığı Avrupa Ligi maçında forma giymemişti. Poulsen, önceki gün Huddersfield ile oynanan hazırlık maçına ise ilk 11'de çıktı. 3-0 kaybedilen karşılaşmada etkisiz bir oyun sergileyen Poulsen'in hakkında çıkan transfer söylentileri nedeniyle kafasının karıştığı iddia edildi. Poulsen'in Leipzig'de kalmak istediği, gönderilmek istendiği için üzüldüğü konuşuluyor.
    1. 5.8.2018
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