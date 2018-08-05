Ozan Tufan için şans
- 5.8.2018
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Trabzonspor'dan anlamlı hareket: Formalarda Bedirhan bebek ve annesi olacak
Toplam 2
Yorum
ASIMIN NESLİ ADAMSINIZ!
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Trabzonspor'dan anlamlı hareket: Formalarda Bedirhan bebek ve annesi olacak
Toplam 2
Yorum
Süleaman Gündogan yakisir, bu vatan bizim.
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Serdar Gürler, Huesca ile anlaştı
Toplam 3
Yorum
Bence Istanbul Takimlar istiyor kapiyi 10 Milyon € dan aciyorlar sonra 3 Milyon € Ispanya Gidiyor
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