Ozan Tufan için şans – Fotomaç – 05 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Ağustos 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    için şans

    <a href="/index/ozan-tufan?id=15c85642-d3ef-4828-9fb7-254f8a23cdb9" class="" rel="tag">Ozan Tufan</a> için şans
    SARI-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mehmet Topal'ın durumu yarın belli olacak. Josef'in cezası nedeniyle ön liberoda alternatifsiz kalan Cocu, Topal yetişmezse önünde Ozan Tufan'ı oynatabilir. Andre Ayew'in de sakatlığı var ancak durumu kötü değil. Buna rağmen oynamama ihtimali bulunuyor.
    1. 5.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    için şans haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN