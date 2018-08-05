Origi için görüşülmedi – Fotomaç – 05 Ağustos 2018
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    05 Ağustos 2018, Pazar
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    için görüşülmedi

    Origi için görüşülmedi
    F.Bahçe'nin 'lu ile ilgilendiği iddia edilmişti. Ancak İngiliz basını F.Bahçe'nin Belçikalı için herhangi bir girişim yapmadığını belirtti. Liverpool Echo sitesinden muhabir James Pearce, "Liverpool, Origi'nin kiralanması için ile hiç görüşmedi" diye konuştu.
    1. 5.8.2018
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