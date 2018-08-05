Lisandro’yu gönderdiler – Fotomaç – 05 Ağustos 2018
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    05 Ağustos 2018, Pazar
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    ’yu gönderdiler

    <a href="/index/lisandro?id=c91d0dce-b00c-406a-8120-b85a95973639" class="" rel="tag">Lisandro</a>’yu gönderdiler
    BENFICA, defans futbolcusu Lisandro Lopez ile yollarını ayırdı. Portekiz temsilcisinden yapılan açıklamada, Arjantinli stoperin Serie A ekiplerinden Genoa'ya kiralandığı belirtildi. , geçen sezonu İnter'de kiralık olarak geçirmişti. , golcü isimlerinden Jonas'ı da 'a satmaya çalışıyor.
    1. 5.8.2018
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