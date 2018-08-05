Kemer sıkma dönemi – Fotomaç – 05 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Ağustos 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    Kemer sıkma dönemi

    Kemer sıkma dönemi

    Yönetim, oyuncu maaşlarından fazla personel giderlerine kadar tek tek rapor hazırlatıyor

    YENİ yönetim döneminde kulüpten çok sayıda personel ayrıldı. Bu işle ilgili kulüp içinde hummalı bir çalışma yürüten bir şirket bulunuyor. Her departmanı tek tek inceleyen bu şirket, hangi departmanda kaç personel olması gerektiğine dair yönetimine rapor sunuyor. İlgili departmanda ihtiyaç fazlası personal varsa görevlerinden alınıyor.

    ÇETiNKAYA GöNDERiLMiŞTi
    AYRICA departmanlar arası personel kaydırması yapılıyor. Başkan yönetimi, kulübü yeni dönemde futbolcu maaşlarından, çalışan giderlerine kadar kemer sıkma politikası uyguluyor. 'de bu konuda son olarak İdari Menajer Hasan Çetinkaya ile yolların ayrıldığı duyurulmuştu.
    1. 5.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kemer sıkma dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN