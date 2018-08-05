Kemer sıkma dönemi
Yönetim, oyuncu maaşlarından fazla personel giderlerine kadar tek tek rapor hazırlatıyor
ÇETiNKAYA GöNDERiLMiŞTi
AYRICA departmanlar arası personel kaydırması yapılıyor. Başkan Ali Koç yönetimi, kulübü yeni dönemde futbolcu maaşlarından, çalışan giderlerine kadar kemer sıkma politikası uyguluyor. Fenerbahçe'de bu konuda son olarak İdari Menajer Hasan Çetinkaya ile yolların ayrıldığı duyurulmuştu.
- 5.8.2018
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Trabzonspor'dan anlamlı hareket: Formalarda Bedirhan bebek ve annesi olacak
Toplam 2
Yorum
ASIMIN NESLİ ADAMSINIZ!
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Trabzonspor'dan anlamlı hareket: Formalarda Bedirhan bebek ve annesi olacak
Toplam 2
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Süleaman Gündogan yakisir, bu vatan bizim.
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Serdar Gürler, Huesca ile anlaştı
Toplam 3
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Bence Istanbul Takimlar istiyor kapiyi 10 Milyon € dan aciyorlar sonra 3 Milyon € Ispanya Gidiyor
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