İndi kıymete bindi

Stoke City'nin Williams ile anlaşmasından sonra Martins Indi'ye F.Bahçe yolu açılacağı iddia ediliyordu… Fakat Stoke'un 9 milyon sterlin değer biçtiği Hollandalı stopere Leeds United talip oldu. BBC, Leeds'in yeni hocası Marcello Bielsa'nın bu rakamı ödemeye hazır olduğunu duyurdu. Stoke'un yeni menajeri Gary Rowett ise "Elimdeki oyunculardan hiçbirinin ayrılmasını istemiyorum" dedi.