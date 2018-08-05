‘G.Saray maçını unutamıyorum’ – Fotomaç – 05 Ağustos 2018
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    05 Ağustos 2018, Pazar
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    ‘G.Saray maçını unutamıyorum’

    ‘G.Saray maçını unutamıyorum’
    F.BAHÇELİ eski futbolcu Samuel Johnson, 2000 yılında kendisinin golüyle 'ı yendikleri maçı unutamadığını söyledi. Gana basınına konuşan Johnson, "En mutlu olduğum gün G.Saray'ı 1-0 yendiğimiz maçtı. Deplasmanda cehennem gibi bir atmosfer vardı. G.Saray bizim kalemize 26 şut çekti. Bizim ise atağımız yoktu. Böylesine zor bir maç oynadık ve kazanmayı başardık" diye konuştu.
    1. 5.8.2018
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