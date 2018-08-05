Fenerbahçe'nin Avrupa'da ön eleme karnesi
Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 25 ön eleme turu mücadelesinin 16'sında turu geçti - Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 15 ön eleme turunun 8'ini geçmeyi başardı - Sarı-lacivertli takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki son 3 ön eleme turunda da üst tura çıkamadı
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunun ilk maçında 7 Ağustos Salı günü Portekiz'in Benfica takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 25 ön eleme turunun 16'sında rakiplerini saf dışı bıraktı.
Avrupa kupaları tarihinde bugüne dek 25 ön eleme mücadelesine çıkan sarı-lacivertliler, 9 kez de rakiplerine elenmekten kurtulamadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için 15 kez ön eleme oynayan sarı-lacivertliler 8 kez turu geçti, 7 elemede ise tur atlayamadı. Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi için mücadele ettiği 10 ön eleme turunda ise sadece iki kez kupa dışında kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme turlarında 2002-2003 sezonunda Hollanda'nın Feyenoord, 2006-2007 sezonunda Ukrayna'nın Dinamo Kiev, 2010-2011 sezonunda İsviçre'nin Young Boys, 2012-2013 sezonunda Rusya'nın Spartak Moskova, 2013-2014'te İngiltere'nin Arsenal, 2015-2016'da Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk, 2016-2017'de de Fransa Birinci Lig ekibi Monaco takımları karşısında turu geçemeyen Fenerbahçe, UEFA cephesinde ise 2010-2011 sezonunda Yunanistan'ın PAOK ile 2017-2018'de Makedonya'nın Vardar takımı karşısında play-off'ta elenmişti.
Şampiyonlar Ligi'nde 30 eleme maçı oynadı
Fenerbahçe, Avrupa kupaları tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için 30 eleme maçına çıktı.
Şampiyonlar Ligi elemelerinde yaptığı 30 maçta 12 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 9 beraberlik yaşadı, 9 yenilgi aldı.
Sarı-lacivertli ekip, Şampiyonlar Ligi'ndeki elemelerde 46 gol atarken, kalesinde 35 gol gördü.
Son 3 turu geçemedi
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 3 eleme turunu da geçemedi.
Sarı-lacivertliler 2013-2014 sezonu play-off turunda Arsenal'e 3-0 ve 2-0 yenildi. Sarı-lacivertliler, 2015-2016'da ise Shakhtar Donetsk ile sahasında 0-0 berabere kalıp deplasmanda rakibine 3-0 yenilmiş ve kupa dışında kalmıştı.
Sarı-lacivertliler, 2016-2017'de de Monaco'yu sahasında 2-1 yenmesine rağmen rövanşı 3-1 kaybedip UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hayalini gerçekleştirememişti.
Fenerbahçe, bu aşamada en son 2013-2014 sezonunda tur geçti. Söz konusu sezonda 3. ön eleme turunda Avusturya'nın Salzburg takımın karşısında Fenerbahçe turu geçen taraf olmuştu.
Ön eleme turu maçları
Fenerbahçe'nin Avrupa arenasında ön eleme turlarındaki rakipleri ve maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:
|
Organizasyon
|
Sezon
|
Rakip
|
Sonuçlar (FB-Rakip)
|
UEFA Kupası
|
1994-1995
|
Turan
|
5-0, 2-0(D)
|
1995-1996
|
Partizan
|
2-0, 4-0(D)
|
1998-1999
|
Göteborg
|
1-2(D), 1-0
|
UEFA Avrupa Ligi
|
2009-2010
|
Honved
|
5-1, 1-1(D)
|
2009-2010
|
Sion
|
2-0(D), 2-2
|
2010-2011
|
PAOK
|
0-1(D), 1-1 (Turu geçemedi)
|2015-2016
|Atromitos
|1-0 (D), 3-0
|2016-2017
|Grasshoppers
|3-0, 2-0 (D)
|2017-2018
|Sturm Graz
|2-1 (D), 1-1
|2017-2018
|Vardar
|0-2 (D), 1-2 (Turu geçemedi)
|
UEFA Şampiyonlar Ligi
|
1996-1997
|
1-0(D), 1-1
|
2001-2002
|
Glasgow Rangers
|
0-0(D), 2-1
|
2002-2003
|
Feyenoord
|
0-1(D), 0-2 (Turu geçemedi)
|
2006-2007
|
B36 Torshavn
|
4-0, 5-0(D)
|
2006-2007
|
1-3(D), 2-2 (Turu geçemedi)
|
2007-2008
|
Anderlecht
|
1-0, 2-0(D)
|
2008-2009
|
MTK Budapeşte
|
2-0, 5-0(D)
|
2008-2009
|
Partizan
|
2-2(D), 2-1
|
2010-2011
|
2-2(D), 0-1 (Turu geçemedi)
|
2012-2013
|
Vaslui
|
1-1, 4-1(D)
|
2012-2013
|
1-2(D), 1-1 (Turu geçemedi)
|
2013-2014
|
Salzburg
|
1-1(D), 3-1
|
2013-2014
|
Arsenal
|
0-3, 0-2(D) (Turu geçemedi)
|
|
2015-2016
|
Shakhtar Donetsk
|
0-0, 0-3 (D) (Turu geçemedi)
|2016-2017
|Monaco
|2-1, 1-3 (D) (Turu geçemedi)
- 5.8.2018 12:17
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Trabzonspor'dan anlamlı hareket: Formalarda Bedirhan bebek ve annesi olacak
Toplam 2
Yorum
ASIMIN NESLİ ADAMSINIZ!
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Trabzonspor'dan anlamlı hareket: Formalarda Bedirhan bebek ve annesi olacak
Toplam 2
Yorum
Süleaman Gündogan yakisir, bu vatan bizim.
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Serdar Gürler, Huesca ile anlaştı
Toplam 3
Yorum
Bence Istanbul Takimlar istiyor kapiyi 10 Milyon € dan aciyorlar sonra 3 Milyon € Ispanya Gidiyor
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