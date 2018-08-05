Fenerbahçe'nin Avrupa'da ön eleme karnesi
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    05 Ağustos 2018, Pazar
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    'nin Avrupa'da ön eleme karnesi

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'nin Avrupa'da ön eleme karnesi

    Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 25 ön eleme turu mücadelesinin 16'sında turu geçti - , Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 15 ön eleme turunun 8'ini geçmeyi başardı - Sarı-lacivertli takım, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 3 ön eleme turunda da üst tura çıkamadı

    Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunun ilk maçında 7 Ağustos Salı günü Portekiz'in Benfica takımıyla karşılaşacak , Avrupa kupalarında 25 ön eleme turunun 16'sında rakiplerini saf dışı bıraktı.

    Avrupa kupaları tarihinde bugüne dek 25 ön eleme mücadelesine çıkan sarı-lacivertliler, 9 kez de rakiplerine elenmekten kurtulamadı.

    Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için 15 kez ön eleme oynayan sarı-lacivertliler 8 kez turu geçti, 7 elemede ise tur atlayamadı. Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA için mücadele ettiği 10 ön eleme turunda ise sadece iki kez kupa dışında kaldı.

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme turlarında 2002-2003 sezonunda Hollanda'nın Feyenoord, 2006-2007 sezonunda 'nın , 2010-2011 sezonunda İsviçre'nin , 2012-2013 sezonunda Rusya'nın , 2013-2014'te İngiltere'nin , 2015-2016'da 'nın , 2016-2017'de de Fransa Birinci Lig ekibi Monaco takımları karşısında turu geçemeyen , UEFA cephesinde ise 2010-2011 sezonunda Yunanistan'ın PAOK ile 2017-2018'de Makedonya'nın Vardar takımı karşısında play-off'ta elenmişti.

    Şampiyonlar Ligi'nde 30 eleme maçı oynadı

    Fenerbahçe, Avrupa kupaları tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için 30 eleme maçına çıktı.

    Şampiyonlar Ligi elemelerinde yaptığı 30 maçta 12 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 9 beraberlik yaşadı, 9 yenilgi aldı.

    Sarı-lacivertli ekip, Şampiyonlar Ligi'ndeki elemelerde 46 gol atarken, kalesinde 35 gol gördü.

    Son 3 turu geçemedi

    Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 3 eleme turunu da geçemedi.

    Sarı-lacivertliler 2013-2014 sezonu play-off turunda 'e 3-0 ve 2-0 yenildi. Sarı-lacivertliler, 2015-2016'da ise ile sahasında 0-0 berabere kalıp deplasmanda rakibine 3-0 yenilmiş ve kupa dışında kalmıştı.

    Sarı-lacivertliler, 2016-2017'de de Monaco'yu sahasında 2-1 yenmesine rağmen rövanşı 3-1 kaybedip UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hayalini gerçekleştirememişti.

    Fenerbahçe, bu aşamada en son 2013-2014 sezonunda tur geçti. Söz konusu sezonda 3. ön eleme turunda Avusturya'nın Salzburg takımın karşısında Fenerbahçe turu geçen taraf olmuştu.

    Ön eleme turu maçları

    Fenerbahçe'nin Avrupa arenasında ön eleme turlarındaki rakipleri ve maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

    Organizasyon

    Sezon

    Rakip

    Sonuçlar (FB-Rakip)

    UEFA Kupası

    1994-1995

    Turan

    5-0, 2-0(D)

    1995-1996

    Partizan

    2-0, 4-0(D)

    1998-1999

    Göteborg

    1-2(D), 1-0

    UEFA

    2009-2010

    Honved

    5-1, 1-1(D)

    2009-2010

    Sion

    2-0(D), 2-2

    2010-2011

    PAOK

    0-1(D), 1-1 (Turu geçemedi)
    2015-2016 Atromitos 1-0 (D), 3-0
    2016-2017 Grasshoppers 3-0, 2-0 (D)
    2017-2018 Sturm Graz 2-1 (D), 1-1
    2017-2018 Vardar 0-2 (D), 1-2 (Turu geçemedi)

    UEFA Şampiyonlar Ligi

    1996-1997

    1-0(D), 1-1

    2001-2002

    Glasgow Rangers

    0-0(D), 2-1

    2002-2003

    Feyenoord

    0-1(D), 0-2 (Turu geçemedi)

    2006-2007

    B36 Torshavn

    4-0, 5-0(D)

    2006-2007

    1-3(D), 2-2 (Turu geçemedi)

    2007-2008

    Anderlecht

    1-0, 2-0(D)

    2008-2009

    MTK Budapeşte

    2-0, 5-0(D)

    2008-2009

    Partizan

    2-2(D), 2-1

    2010-2011

    2-2(D), 0-1 (Turu geçemedi)

    2012-2013

    Vaslui

    1-1, 4-1(D)

    2012-2013

    1-2(D), 1-1 (Turu geçemedi)

    2013-2014

    Salzburg

    1-1(D), 3-1

    2013-2014

    Arsenal

    0-3, 0-2(D) (Turu geçemedi)

    2015-2016

    Shakhtar Donetsk

    0-0, 0-3 (D) (Turu geçemedi)
    2016-2017 Monaco 2-1, 1-3 (D) (Turu geçemedi)
    1. 5.8.2018 12:17
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