Fenerbahçe'de Benfica maçı öncesi Ayew şoku – Fotomaç – 05 Ağustos 2018
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    05 Ağustos 2018, Pazar
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    'de maçı öncesi Ayew şoku

    Fenerbahçe'de Benfica maçı öncesi Ayew şoku

    'nin Cagliari ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında sakatlanan Ganalı yıldızı , sarı-lacivertlilerin bu sabah gerçekleştirdiği idmana da katılmadı.

    'de mücadelesi öncesi Ayew şoku yaşanıyor. Cagliari ile oynanan hazırlık karşılaşmasında ayak bileğinden sakatlanan Ganalı yıldız, bu sabah gerçekleştirilen idmanda yer almadı. Yıldız oyuncunun salı günü oynanacak Benfica mücadelesinde forma giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyor.



    Sarı-lacivertlilerde Ayew'in yanı sıra Aatif, Salih Uçan ve İsmail Köybaşı da sabah gerçekleştirilen antremana katılmadı.

    Fenerbahçe, bugün saat 17.00'de bir antreman daha gerçekleştirecek. Yarın sabah saat 09.00'da ise Lizbon'a hareket edecek.

    1. 5.8.2018 13:58
    2. Güncelleme: 5.8.2018 15:10
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