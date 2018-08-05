Fenerbahçe'de Benfica maçı öncesi Ayew şoku
Fenerbahçe'nin Cagliari ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında sakatlanan Ganalı yıldızı Andre Ayew, sarı-lacivertlilerin bu sabah gerçekleştirdiği idmana da katılmadı.
Fenerbahçe'de Benfica mücadelesi öncesi Ayew şoku yaşanıyor. Cagliari ile oynanan hazırlık karşılaşmasında ayak bileğinden sakatlanan Ganalı yıldız, bu sabah gerçekleştirilen idmanda yer almadı. Yıldız oyuncunun salı günü oynanacak Benfica mücadelesinde forma giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyor.
Sarı-lacivertlilerde Ayew'in yanı sıra Aatif, Salih Uçan ve İsmail Köybaşı da sabah gerçekleştirilen antremana katılmadı.
Fenerbahçe, bugün saat 17.00'de bir antreman daha gerçekleştirecek. Yarın sabah saat 09.00'da ise Lizbon'a hareket edecek.
- 5.8.2018 13:58
- Güncelleme: 5.8.2018 15:10
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