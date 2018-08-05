Fenerbahçe'de Benfica mücadelesi öncesi Ayew şoku yaşanıyor. Cagliari ile oynanan hazırlık karşılaşmasında ayak bileğinden sakatlanan Ganalı yıldız, bu sabah gerçekleştirilen idmanda yer almadı. Yıldız oyuncunun salı günü oynanacak Benfica mücadelesinde forma giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyor.





Sarı-lacivertlilerde Ayew'in yanı sıra Aatif, Salih Uçan ve İsmail Köybaşı da sabah gerçekleştirilen antremana katılmadı.

Fenerbahçe, bugün saat 17.00'de bir antreman daha gerçekleştirecek. Yarın sabah saat 09.00'da ise Lizbon'a hareket edecek.