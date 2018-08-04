Tuncay’a nafaka davası – Fotomaç – 04 Ağustos 2018
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    04 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Tuncay’a nafaka davası

    Tuncay’a nafaka davası
    TUNCAY Şanlı'ya 2 ay önce dünyaya gelen oğlu için 20 bin TL'lik nafaka davası açıldı. İddiaya göre, Tuncay, hamileliği devam ederken sevgilisi Melis 'dan ayrıldı. Hamileliği nedeniyle işini yapamadığını belirten Sayım, Tuncay'ın çocuğu için yardımda bulunmadığını ileri sürüp nafaka istedi.
    1. 4.8.2018
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