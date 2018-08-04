Salih Uçan kesin gidici – Fotomaç – 04 Ağustos 2018
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    04 Ağustos 2018, Cumartesi
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    kesin gidici

    Salih Uçan kesin gidici
    F.Bahçe transfer çalışmalarına devam ederken, gözden çıkartılan isimler de yavaş yavaş belli olmaya başladı. Yolcu listesinin başında var. Cocu, Avrupa kadrosuna almadığı 24 yaşındaki futbolcuyu tamamen gözden çıkardı. Kendisine kulüp arayan Salih'le 'nın Empoli kulübü yakından ilgileniyor.
    1. 4.8.2018
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