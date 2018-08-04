Poulsen’in kafası rahat – Fotomaç – 04 Ağustos 2018
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    04 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Poulsen’in kafası rahat

    Poulsen’in kafası rahat
    'nin transfer listesindeki , söylentilere yanıt verdi. Danimarkalı forvet oyuncusu, "Söylenti söylentidir. Ancak ben 'te mutluyum, burada bir endişem yok" dedi. Leipzig'in hocası Ralf Rangnick, Hacken'le oynanan Avrupa Ligi 2'nci tur rövanş maçında için Poulsen'i oynatmadı.
    1. 4.8.2018
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