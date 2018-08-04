Kadroya iki genç daha – Fotomaç – 04 Ağustos 2018
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    04 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Kadroya iki genç daha

    Kadroya iki genç daha
    Barış, Berke ve Ferdi'yi transfer edip altyapıdan Mahsun Çapkan, Muhammed Albayrak ve Burak Albayrak'la profesyonel sözleşme imzalayan 'de gençleştirme operasyonu hızla sürüyor. Sarı-lacivertliler, altyapıdan bu kez de Abdulcebrail Akbulut ve Muhammet Ömer Çakı ile profesyonel sözleşme imzaladı. 2001 doğumlu Abdulcebrail ile üç, 2000 doğumlu Muhammet ile ise iki yıllık anlaşma yapıldı.
    1. 4.8.2018
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