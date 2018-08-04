Kadroya iki genç daha
- 4.8.2018
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Serdar Aziz Stoke City’e
Toplam 2
Yorum
ne ? kaç ? kim ? 5 milyon euroya kim nerden kimi alacakmış. biz serdar azize kızsak bile premier ligde o paraya 4. lig topçusu alamazsın.
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Sofiane Feghouli can sıktı
Toplam 9
Yorum
okelll berbat oyuncu nasıl bu kadar para alıyor anlamış değilim.
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Trabzonspor Hosseini'nin bonservisini açıkladı
Toplam 3
Yorum
kubilay 2.5 milyon luk adamlardan daha cok verimli olacaklar.. yonetimi kutluyorum. umutluyuz inancliyiz dogru seyler de oluyor.
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