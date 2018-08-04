Gündemi Koç belirledi – Fotomaç – 04 Ağustos 2018
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    04 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Gündemi Koç belirledi

    Gündemi Koç belirledi
    MEDYA Takip Merkezi'nin temmuz ayı medya raporu açıklandı; F.Bahçe Başkanı zirveye yerleşti. Aldığı radikal kararlarla ve FB TV'ye yaptığı açıklamalarla spor gündemini belirleyen Ali Koç, hakkında çıkan 15 bin 729 haberle temmuz ayında en çok konuşulan kulüp başkanı oldu.
    1. 4.8.2018
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