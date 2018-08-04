SARI-LACIVERTLI takımda yaklaşan Benfica maçı öncesinde Mehmet Topal ve Ayew seferberliği yaşanıyor. Josef'in kart cezalısı olması, dev maç öncesi Topal'ı ön liberoda tek adam yapıyor. Ancak milli futbolcunun sakatlığı Cocu'yu düşündürüyor. Cagliari maçında sakatlanan Ayew'in durumu da can sıkıyor.



SOLDADO 11'E

SAĞLIK heyeti salı günkü maç öncesi iki futbolcuyu takıma dahil etmek için yoğun çaba harcıyor. Öte yandan Cocu'nun Cagliari sınavının 11'inde oynayan Alper'in yerine sakatlığını atlatan Soldado'yu sahaya sürebileceği ifade edildi. İspanyol forvetin idmanlardaki diri görüntüsüyle Hollandalı hocanın dikkatini çektiği belirtildi.



HAZIRLIKLAR TAM GAZ

KANARYA, Benfica maçı hazırlıklarını, dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmalarıyla sürdü. Sarı-lacivertliler akşam idmanında ise salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.