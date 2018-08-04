Fenerbahçe'de kırmızı alarm
Josef’in cezalı olması nedeniyle Benfica maçında alternatifsiz kalan Topal’ın sakatlığı can sıkıyor. Ayew’in durumu ayrı bir dert
SARI-LACIVERTLI takımda yaklaşan Benfica maçı öncesinde Mehmet Topal ve Ayew seferberliği yaşanıyor. Josef'in kart cezalısı olması, dev maç öncesi Topal'ı ön liberoda tek adam yapıyor. Ancak milli futbolcunun sakatlığı Cocu'yu düşündürüyor. Cagliari maçında sakatlanan Ayew'in durumu da can sıkıyor.
SOLDADO 11'E
SAĞLIK heyeti salı günkü maç öncesi iki futbolcuyu takıma dahil etmek için yoğun çaba harcıyor. Öte yandan Cocu'nun Cagliari sınavının 11'inde oynayan Alper'in yerine sakatlığını atlatan Soldado'yu sahaya sürebileceği ifade edildi. İspanyol forvetin idmanlardaki diri görüntüsüyle Hollandalı hocanın dikkatini çektiği belirtildi.
HAZIRLIKLAR TAM GAZ
KANARYA, Benfica maçı hazırlıklarını, dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmalarıyla sürdü. Sarı-lacivertliler akşam idmanında ise salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.
- 4.8.2018
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Serdar Aziz Stoke City’e
Toplam 2
Yorum
ne ? kaç ? kim ? 5 milyon euroya kim nerden kimi alacakmış. biz serdar azize kızsak bile premier ligde o paraya 4. lig topçusu alamazsın.
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Sofiane Feghouli can sıktı
Toplam 9
Yorum
okelll berbat oyuncu nasıl bu kadar para alıyor anlamış değilim.
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Trabzonspor Hosseini'nin bonservisini açıkladı
Toplam 3
Yorum
kubilay 2.5 milyon luk adamlardan daha cok verimli olacaklar.. yonetimi kutluyorum. umutluyuz inancliyiz dogru seyler de oluyor.
Fenerbahçe'de kırmızı alarm haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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