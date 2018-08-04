Fenerbahçe'de kırmızı alarm – Fotomaç – 04 Ağustos 2018
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    04 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Fenerbahçe'de kırmızı alarm

    Fenerbahçe'de kırmızı alarm

    Josef’in cezalı olması nedeniyle maçında alternatifsiz kalan Topal’ın sakatlığı can sıkıyor. ’in durumu ayrı bir dert

    SARI-LACIVERTLI takımda yaklaşan maçı öncesinde ve seferberliği yaşanıyor. Josef'in kart cezalısı olması, dev maç öncesi Topal'ı ön liberoda tek adam yapıyor. Ancak milli futbolcunun sakatlığı Cocu'yu düşündürüyor. Cagliari maçında sakatlanan Ayew'in durumu da can sıkıyor.

    SOLDADO 11'E
    SAĞLIK heyeti salı günkü maç öncesi iki futbolcuyu takıma dahil etmek için yoğun çaba harcıyor. Öte yandan Cocu'nun Cagliari sınavının 11'inde oynayan Alper'in yerine sakatlığını atlatan 'yu sahaya sürebileceği ifade edildi. İspanyol forvetin idmanlardaki diri görüntüsüyle Hollandalı hocanın dikkatini çektiği belirtildi.

    HAZIRLIKLAR TAM GAZ
    KANARYA, Benfica maçı hazırlıklarını, dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmalarıyla sürdü. Sarı-lacivertliler akşam idmanında ise salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

    1. 4.8.2018
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