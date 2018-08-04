Fenerbahçe'de Hasan Çetinkaya dönemi bitti – Fotomaç – 04 Ağustos 2018
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    04 Ağustos 2018, Cumartesi
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    'de dönemi bitti

    Fenerbahçe'de Hasan Çetinkaya dönemi bitti
    , idari menajer ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu. Sarı-lacivertli yönetimden yapılan açıklamada, "Uzun yıllardır kulübümüze hizmetleri bulunan Hasan Çetinkaya'ya tüm çalışmaları için teşekkür ediyor; gelecek kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
    1. 4.8.2018
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