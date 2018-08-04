Feda eşittir Vefa – Fotomaç – 04 Ağustos 2018
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    04 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Feda eşittir Vefa

    Feda eşittir Vefa

    Kaptan, alacakları uzun süredir ödenmediği halde kulübü zora sokacak hiçbir harekette bulunmadı. Bundan çok etkilenen başkan da Volkan’a yeniden imza attırdı

    FENERBAHÇE, sezon sonunda sözleşmesi sona eren kaptan 'le uzun süre yeni mukavale yapmamış, ardından nikah tazelemişti. Volkan'la yeni imzalanan kontratın altında ise tecrübeli file bekçisinin fedakarlığı olduğu ortaya çıktı. Buna göre yönetimi, göreve başladığında önlerinde 15.5 milyon euro'luk bir futbolcu ödemesi buldu. Listedeki isimler içinde ödemesi en geç yapılan, şubat ayından beri parasını alamayan Volkan Demirel'di.

    MESAFELİ BAKIYORLARDI
    36 yaşındaki eldiven, kulübe ihtarname çekme, alacağına faiz uygulatma hakları olmasına rağmen hiçbirini kullanmadı. Hatta geçmiş dönemlere ait dekontlarda Volkan'a 13 ay gecikmeli ödemeler yapıldığı bile ortaya çıktı. Ali Koç, Volkan'a dair bu gelişmelerden de haberdar olunca işin rengi değişti. Çünkü Comolli ve Cocu, Volkan'la sözleşme yenilenmesine mesafeliydi. Ama Ali Koç, kaptanın bu fedakar tutumundan çok etkilenince kulüp adına vefa göstererek kaptana imzayı attırdı.

    'SONUNA KADAR DEVAM' DEMİŞTİ
    VOLKAN, sözleşme yenilediği gün özellikle başkan Ali Koç'a teşekkür etmişti. Tecrübeli kaleci, "Ben zaten Fenerbahçeliyim. Bu saatten sonra burada yolun sonuna kadar devam edeceğim. Benim için burada olmak her şeyden önemlidir; mutluluk verici, gurur verici, onur verici… Elimden geldiği kadar bu formayı giymek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

    1. 4.8.2018
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