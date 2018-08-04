Feda eşittir Vefa
Kaptan, alacakları uzun süredir ödenmediği halde kulübü zora sokacak hiçbir harekette bulunmadı. Bundan çok etkilenen başkan Ali Koç da Volkan’a yeniden imza attırdı
FENERBAHÇE, sezon sonunda sözleşmesi sona eren kaptan Volkan Demirel'le uzun süre yeni mukavale yapmamış, ardından nikah tazelemişti. Volkan'la yeni imzalanan kontratın altında ise tecrübeli file bekçisinin fedakarlığı olduğu ortaya çıktı. Buna göre Ali Koç yönetimi, göreve başladığında önlerinde 15.5 milyon euro'luk bir futbolcu ödemesi buldu. Listedeki isimler içinde ödemesi en geç yapılan, şubat ayından beri parasını alamayan Volkan Demirel'di.
MESAFELİ BAKIYORLARDI
36 yaşındaki eldiven, kulübe ihtarname çekme, alacağına faiz uygulatma hakları olmasına rağmen hiçbirini kullanmadı. Hatta geçmiş dönemlere ait dekontlarda Volkan'a 13 ay gecikmeli ödemeler yapıldığı bile ortaya çıktı. Ali Koç, Volkan'a dair bu gelişmelerden de haberdar olunca işin rengi değişti. Çünkü Comolli ve Cocu, Volkan'la sözleşme yenilenmesine mesafeliydi. Ama Ali Koç, kaptanın bu fedakar tutumundan çok etkilenince kulüp adına vefa göstererek kaptana imzayı attırdı.
'SONUNA KADAR DEVAM' DEMİŞTİ
VOLKAN, sözleşme yenilediği gün özellikle başkan Ali Koç'a teşekkür etmişti. Tecrübeli kaleci, "Ben zaten Fenerbahçeliyim. Bu saatten sonra burada yolun sonuna kadar devam edeceğim. Benim için burada olmak her şeyden önemlidir; mutluluk verici, gurur verici, onur verici… Elimden geldiği kadar bu formayı giymek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
- 4.8.2018
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Serdar Aziz Stoke City’e
Toplam 2
Yorum
ne ? kaç ? kim ? 5 milyon euroya kim nerden kimi alacakmış. biz serdar azize kızsak bile premier ligde o paraya 4. lig topçusu alamazsın.
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Sofiane Feghouli can sıktı
Toplam 9
Yorum
okelll berbat oyuncu nasıl bu kadar para alıyor anlamış değilim.
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Trabzonspor Hosseini'nin bonservisini açıkladı
Toplam 3
Yorum
kubilay 2.5 milyon luk adamlardan daha cok verimli olacaklar.. yonetimi kutluyorum. umutluyuz inancliyiz dogru seyler de oluyor.
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