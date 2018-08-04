Carvalhal'dan Fenerbahçe'ye Benfica uyarısı – Fotomaç – 04 Ağustos 2018
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    04 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Carvalhal'dan Fenerbahçe'ye uyarısı

    Carvalhal'dan Fenerbahçe'ye Benfica uyarısı

    ’ın eski hocası Carvalhal, sınavı için F.Bahçe’ye bu uyarıda bulundu

    BEŞİKTAŞ'IN eski hocası Carlos Carvalhal, F.Bahçe'nin maçı için sarı-lacivertlilere turun şifresini verdi. Portekizli hoca, "Benfica'nın en önemli özelliği istikrarlı olması. İyi bir hazırlık dönemi geçirdiler. Benfica kendi evinde çok iyi oynar. Portekiz'deki maçın ilk 15 dakikası baskılı oynacaklardır. F.Bahçe dikkatli olmalı" diye konuştu. Carvalhal ayrıca "Cocu gibi tecrübeli antrenöre akıl veremem ama Ayew kaleye ve gole yakın yerlerde oynamalıdır" dedi.
    1. 4.8.2018
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