Beni dinle Rakitic ol! – Fotomaç – 04 Ağustos 2018
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    04 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Beni dinle Rakitic ol!

    Beni dinle Rakitic ol!
    Sarı-lacivertli ekipte yıldızı giderek parlayan , 'nun en gözde isimleri arasında. Sarı-lacivertli teknik direktör, yakından ilgilendiği genç yıldız adayıyla sık sık da şakalaşıyor. Cocu oyuncusuna, "Bir Pogba veya Kroos değilsin ama sende Pjanic ve Rakitic ışığı var. Beni dinlersen bir Rakitic olabilirsin" diyerek takıldı.
    1. 4.8.2018
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