Aziz Yıldırım’dan yalanlama – Fotomaç – 04 Ağustos 2018
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    04 Ağustos 2018, Cumartesi
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    ’dan yalanlama

    Aziz Yıldırım’dan yalanlama
    'nin eski başkanı 'ın, 'a kızıp kulüp üyeliğinden istifa etmek istediği, dostları tarafından engellendiği ileri sürülmüştü. Yıldırım, haberin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Açıklamada, "Aileme ve işlerime odaklandığım şu günlerde, yalan haberlere itibar edilmemesini rica ederim" denildi.
    1. 4.8.2018
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