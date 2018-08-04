Alex’ten camiaya mesaj: Yeniden Fenerbahçe – Fotomaç – 04 Ağustos 2018
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    04 Ağustos 2018, Cumartesi
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    ’ten camiaya mesaj: Yeniden Fenerbahçe

    Alex’ten camiaya mesaj: Yeniden Fenerbahçe
    F.Bahçe'nin efsane isimlerinden , sarı- lacivertli kulübün camiaya mesaj gönderdi. Brezilyalı, F.Bahçe'nin sosyal medya hesaplarında yayımlanan videosunda, şu ifadeleri kullandı: "Merhaba benim 'deki dostlarım ve elbette F.Bahçeli dostlarım. Sizlere yeniden mesaj gönderebilmek gurur verici. Öncelikle hepinize kocaman sarılıyorum. Bu fırsatla Başkanımız 'u hem tebrik ediyor hem de başkan olacağı süre boyunca mükemmel işler yapacağına inanıyorum. Umuyorum F.Bahçe yeniden eski başarılı günlerine dönecek. Oradaki günlerim harika ve unutulmaz hatıralarla doluydu. Uzakta olsam da hep destek olduğumu bilmenizi isterim..." Kulübün, '19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde açıkladığı sloganı kullanan Alex, "Bu cümleye bayıldım. Yeniden F.Bahçe" diyerek sözlerini bitirdi.
    1. 4.8.2018
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