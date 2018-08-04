5 isme kesik! – Fotomaç – 04 Ağustos 2018
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    04 Ağustos 2018, Cumartesi
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    5 isme kesik!

    5 isme kesik!

    F.Bahçe, maçlarının kadrosunu ’ya bildirdi. Sakat olan Aatıf ve İsmail’in yanı sıra Berke, Ferdi ve Salih 23 kişilik listede yok.

    Sarı-lacivertlilerde, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 'yla yapılacak maçların kadrosu 'ya bildirildi. Kadroda, yeni transferlerden Berke Özer ile Ferdi Kadıoğlu'na yer verilmedi. İki futbolcu, FFP engeline takıldı. Sakatlıkları bulunan Aatıf ile 'nın yanı sıra 'ın adlarının yazılmadığı 23 kişilik UEFA listesine, yeni transferlerden ile 'in isimleri de dahil edildi.

    İşte 23 kişilik liste;
    Kaleciler: Volkan, Kameni, Erten Ersu
    Defans: Hasan Ali, Isla, Şener, Neustaedter, Skrtel, Yiğithan
    Orta saha: , Alper, Ozan, Giuliano, , Dirar, Barış, Valbuena, Oğuz Kağan, Serhat Kot, Josef, Eljif
    Forvet: , Andre Ayew

    İKİZİYLE KARIŞTIRDILAR
    UEFA, Barış Alıcı'yı Altınordu forması giyen ikizi ile karıştırdı. 23 kişilik listede Barış'ın yerine ikizi Kerim Alıcı'nın adını yazan UEFA, daha sonra yaptığı yanlışı düzeltti.


    *Barış Alıcı ve Kerim Alıcı
    1. 4.8.2018
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