5 isme kesik!
F.Bahçe, Benfica maçlarının kadrosunu UEFA’ya bildirdi. Sakat olan Aatıf ve İsmail’in yanı sıra Berke, Ferdi ve Salih 23 kişilik listede yok.
İşte 23 kişilik liste;
Kaleciler: Volkan, Kameni, Erten Ersu
Defans: Hasan Ali, Isla, Şener, Neustaedter, Skrtel, Yiğithan
Orta saha: Mehmet Topal, Alper, Ozan, Giuliano, Mehmet Ekici, Dirar, Barış, Valbuena, Oğuz Kağan, Serhat Kot, Josef, Eljif
Forvet: Soldado, Andre Ayew
İKİZİYLE KARIŞTIRDILAR
UEFA, Barış Alıcı'yı Altınordu forması giyen ikizi ile karıştırdı. 23 kişilik listede Barış'ın yerine ikizi Kerim Alıcı'nın adını yazan UEFA, daha sonra yaptığı yanlışı düzeltti.
*Barış Alıcı ve Kerim Alıcı
- 4.8.2018
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Serdar Aziz Stoke City’e
Toplam 2
Yorum
ne ? kaç ? kim ? 5 milyon euroya kim nerden kimi alacakmış. biz serdar azize kızsak bile premier ligde o paraya 4. lig topçusu alamazsın.
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Sofiane Feghouli can sıktı
Toplam 9
Yorum
okelll berbat oyuncu nasıl bu kadar para alıyor anlamış değilim.
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Trabzonspor Hosseini'nin bonservisini açıkladı
Toplam 3
Yorum
kubilay 2.5 milyon luk adamlardan daha cok verimli olacaklar.. yonetimi kutluyorum. umutluyuz inancliyiz dogru seyler de oluyor.
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