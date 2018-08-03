Vincent Janssen’e ret!
Tottenham, Grealish’in transferi için takasta önerdi, A.Villa ‘hayır’ dedi. Fener beklemede
VİLLA: BİZE YARAMAZ
TOTTENHAM ise bir an önce elden çıkarmak istediği Hollandalı golcüyü, Jack Grealish'in transferinde takas olarak kullanmak istedi. Ancak Aston Villa Janssen'i istemeyince transfer görüşmeleri tıkandı. Fenerbahçe beklemede.
- 3.8.2018
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Ada’dan Mangala iddiası
Toplam 2
Yorum
karado bırakın golcu molcu iyi bir stoper alınsın.takım gol atıyor alper bile iki gol attıvalbuna kaptırdı nostader adamını kaçırdı golü yedik
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Hekimoğlu destek verdi
Toplam 1
Yorum
köroğlu Hekimoğlu dediğin de böyle olur.helal.c*
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Galatasaray'da geleceğe yatırım: Malik Karaahmet
Toplam 10
Yorum
Mustantik Gomis Belhanda Fouguli gibi adamlar varken bu gençlerin önü açılmaz sadece hayel bunlar.
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