Vincent Janssen’e ret! – Fotomaç – 03 Ağustos 2018
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    Vincent Janssen’e !

    Vincent Janssen’e ret!

    , Grealish’in transferi için takasta önerdi, A.Villa ‘hayır’ dedi. Fener beklemede

    Forvetini nokta atışı bir transferle güçlendirmek isteyen Kanarya, B planı olarak Vincent Janssen'i gündeminde tutuyor. Sarı-lacivertliler, bunun için en uygun şartların oluşmasını bekliyor.

    VİLLA: BİZE YARAMAZ
    ise bir an önce elden çıkarmak istediği Hollandalı golcüyü, Jack Grealish'in transferinde takas olarak kullanmak istedi. Ancak Janssen'i istemeyince görüşmeleri tıkandı. beklemede.
    1. 3.8.2018
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