Taraftara teşekkür – Fotomaç – 03 Ağustos 2018
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HEPSİ
    03 Ağustos 2018, Cuma
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    Taraftara teşekkür

    Taraftara teşekkür
    ANDRE Ayew, Cagliari maçı sonrası sosyal medya hesaplarından teşekkür etti. Ganalı yıldız "Harika taraftar ve muhteşem stat. Sıcak karşılama için teşekkürler" dedi.
    1. 3.8.2018
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