Sow milli takımı bıraktı – Fotomaç – 03 Ağustos 2018
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    Sow milli takımı bıraktı

    Sow milli takımı bıraktı
    MOUSSA Sow, kariyerini noktaladı. Senegal Federasyonu'nundan yapılan açıklamada, 32 yaşındaki forvetin 9 yıllık kariyerini sonlandırma kararı aldığı belirtildi. 4.5 sezon F.Bahçe forması giyen, geçen sezonun ikinci yarısını ise 'da kiralık geçiren Sow, kariyerini El-Ahli Dubai'de sürdürüyor.
    1. 3.8.2018
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