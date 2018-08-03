Mina 40 milyon euro – Fotomaç – 03 Ağustos 2018
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    Mina 40 milyon euro

    Mina 40 milyon euro
    ve G.Saray'ın transferinden sonuç alamadığı Yerry Mina, 'a gidiyor. İngiliz basını, ManU ve Barça'lı yetkililerin anlaşmak üzere olduklarını duyururken, transferin İngiliz ekibine 40 milyon euro'ya mal olacağı belirtildi. Barça, 'nda 3 gol birden atınca değeri yükselen Kolombiyalı stoperi 11.8 milyon euro'ya etmişti.
    1. 3.8.2018
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