Koç, Infront’la anlaştı – Fotomaç – 03 Ağustos 2018
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    Koç, ’la anlaştı

    Koç, <a href="/index/infront?id=26dd2900-ac28-491d-8d81-e47ae4d6ec98" class="" rel="tag">Infront</a>’la anlaştı
    FENERBAHÇE Başkanı , kulübe yeni sponsorlar bulmak için Sports firması ile anlaştı. Firma, başta olmak üzere 40'tan fazla futbol markasının sponsorluk ilişkilerini yürütüyor. Koç, sponsorluk konusunda vaadini yerine getirip, kulübe önemli gelir kapılarını aralamayı hedefliyor.
    1. 3.8.2018
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