Jardel: Zor maç olacak – Fotomaç – 03 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Ağustos 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    : Zor maç olacak

    <a href="/index/jardel?id=85994cfd-34a4-4f38-be72-4c29e76ada89" class="" rel="tag">Jardel</a>: Zor maç olacak
    'nın savunma oyuncusu , teknik direktörü Rui Vitoria'ya göre daha temkinli konuştu. " güçlü bir takım. Zaten bu aşamada Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemek isteyen her takım karşısına zor maçlar çıkacağını bilir. Bence bu maçlara iyi hazırladık" ifadelerini kullandı.
    1. 3.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    : Zor maç olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN