UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön öleme turunda Portekiz temsilcisi Benfica ile karşılaşacak Fenerbahçe, UEFA'ya 23 kişilik kadroyu bildirdi.



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Sarı lacivertli takımda Aatıf, İsmail Köybaşı, Salih Uçan, Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu yer almadı. Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer 'Financial Fair Play' nedeniyle kadroda yer almadı.



Ferdi Kadıoğlu'nun Feyenoord maçından bir fotoğrafı

Fenerbahçe'nin UEFA ile imzaladığı 'sattığın kadar al' maddesi uyarınca Fernandao'nun satışından elde edilen 3 milyon dolarlık gelir, yeni transferler Barış Alıcı ve Andre Ayew için kullanıldı ve bu futbolcular listeye dahil edilebildi.

Öte yandan İsmail Köybaşı ve Aatif Chahechouhe ise sakatlıkları nedeniyle Benfica maçı kadrosuna alınmadı.



Aatıf Chahechouhe'nun Fenerbahçe antremanından bir fotoğrafı

Kadroda bulunan isimler şöyle;



KALECİLER: Volkan Demirel, Carlos Kameni, Erten Ersu



SAVUNMA: Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Şener Özbayraklı, Roman Neustädter, Martin Skrtel, Yiğithan Güveli



ORTA SAHA: Mehmet Topal, Alper Potuk, Ozan Tufan, Giuliano, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Barış Alıcı, Mathieu Valbuena, Oğuz Kağan Güçtekin, Serhat Kot, Josef de Souza, Eljif Elmas



FORVETLER: Roberto Soldado, Andre Ayew

BENFICA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Benfica - Fenerbahçe maçı, 7 Ağustos Salı günü saat 22.00'de oynanacak. Maç Beinsports'tan naklen yayınlanacak.