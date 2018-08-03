Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu! Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin, UEFA'ya ilettiği kadro belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön öleme turunda Portekiz temsilcisi Benfica ile karşılaşacak Fenerbahçe, UEFA'ya 23 kişilik kadroyu bildirdi.
Fenerbahçe'nin Cagliari maçı 11'i
Sarı lacivertli takımda Aatıf, İsmail Köybaşı, Salih Uçan, Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu yer almadı. Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer 'Financial Fair Play' nedeniyle kadroda yer almadı.
Ferdi Kadıoğlu'nun Feyenoord maçından bir fotoğrafı
Fenerbahçe'nin UEFA ile imzaladığı 'sattığın kadar al' maddesi uyarınca Fernandao'nun satışından elde edilen 3 milyon dolarlık gelir, yeni transferler Barış Alıcı ve Andre Ayew için kullanıldı ve bu futbolcular listeye dahil edilebildi.
Öte yandan İsmail Köybaşı ve Aatif Chahechouhe ise sakatlıkları nedeniyle Benfica maçı kadrosuna alınmadı.
Aatıf Chahechouhe'nun Fenerbahçe antremanından bir fotoğrafı
Kadroda bulunan isimler şöyle;
KALECİLER: Volkan Demirel, Carlos Kameni, Erten Ersu
SAVUNMA: Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Şener Özbayraklı, Roman Neustädter, Martin Skrtel, Yiğithan Güveli
ORTA SAHA: Mehmet Topal, Alper Potuk, Ozan Tufan, Giuliano, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Barış Alıcı, Mathieu Valbuena, Oğuz Kağan Güçtekin, Serhat Kot, Josef de Souza, Eljif Elmas
FORVETLER: Roberto Soldado, Andre Ayew
BENFICA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Benfica - Fenerbahçe maçı, 7 Ağustos Salı günü saat 22.00'de oynanacak. Maç Beinsports'tan naklen yayınlanacak.
- 3.8.2018 10:55
- Güncelleme: 3.8.2018 12:00
-
Ospina Fikret Orman ve Şenol Güneş'e pahalı geldi
Toplam 4
Yorum
GokhanP Derbilerde biz ne yaptık dersiniz
-
Başkan Ahmet Ağaoğlu: "Rotamızdan çıktık"
Toplam 2
Yorum
Aklı Başında Biri Ya Allah aşkına şu kap diyen transfer diyen insanları bi sallamayın ya..
-
Serdar Aziz Stoke City’e
Toplam 1
Yorum
aslan 15 sunsun verelim
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu! Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.