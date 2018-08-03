Phillip Cocu Şampiyonlar Ligi kadrosuna 5 ismi almadı! İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi karosu!
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu! -Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

    Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu! Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

    Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ile karşılaşacak 'nin, 'ya ilettiği kadro belli oldu

    Şampiyonlar Ligi 3. ön öleme turunda Portekiz temsilcisi ile karşılaşacak , UEFA'ya 23 kişilik kadroyu bildirdi.


    Fenerbahçe'nin Cagliari maçı 11'i

    Sarı lacivertli takımda Aatıf, , Salih Uçan, Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu yer almadı. Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer 'Financial Fair Play' nedeniyle kadroda yer almadı.


    Ferdi Kadıoğlu'nun Feyenoord maçından bir fotoğrafı

    Fenerbahçe'nin UEFA ile imzaladığı 'sattığın kadar al' maddesi uyarınca Fernandao'nun satışından elde edilen 3 milyon dolarlık gelir, yeni transferler Barış Alıcı ve Andre Ayew için kullanıldı ve bu futbolcular listeye dahil edilebildi.

    Öte yandan İsmail Köybaşı ve Aatif Chahechouhe ise sakatlıkları nedeniyle Benfica maçı kadrosuna alınmadı.


    Aatıf Chahechouhe'nun Fenerbahçe antremanından bir fotoğrafı

    Kadroda bulunan isimler şöyle;

    KALECİLER: Volkan Demirel, Carlos Kameni, Erten Ersu

    SAVUNMA: Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Şener Özbayraklı, Roman Neustädter, Martin Skrtel, Yiğithan Güveli

    ORTA SAHA: Mehmet Topal, Alper Potuk, Ozan Tufan, Giuliano, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Barış Alıcı, Mathieu Valbuena, Oğuz Kağan Güçtekin, Serhat Kot, Josef de Souza, Eljif Elmas

    FORVETLER: Roberto Soldado, Andre Ayew

    BENFICA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

    Benfica - Fenerbahçe maçı, 7 Ağustos Salı günü saat 22.00'de oynanacak. Maç Beinsports'tan naklen yayınlanacak.

    1. 3.8.2018 10:55
    2. Güncelleme: 3.8.2018 12:00
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